Более 300 афганцев с паспортами России из стран ОДКБ и около 800 афганских студентов подали заявки на въезд в РФ

Более 300 афганцев с паспортами России из стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на въезд в Российскую Федерацию, – сообщил РИА российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По его данным, вывозной нес из Афганистана для россиян может быть организован до конца этого месяца. Дипломат рассказал, что Россия может оказать гуманитарную помощь Афганистану. В стране перебои с продуктами, в частности, из кабульских магазинов пропал сахар.

В Афганистане сегодня должно было возобновиться внутреннее авиасообщение. Первый рейс из Кабула в Мазари-Шариф отменен, – сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в авиационном управлении Афганистана. Причины отмены не называются.