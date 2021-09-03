Военнослужащие и сотрудники силовых структур начнут получать выплаты по 15 тыс. рублей со следующей недели

Военнослужащие и сотрудники силовых структур начнут получать единовременные выплаты по 15 тысяч рублей со следующей недели, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пенсионные выплаты по 10 тысяч рублей получат и военные пенсионеры. Всего на эти цели направлено более 430 миллиардов рублей.
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