Акция памяти погибших в Беслане прошла сегодня в Москве

Люди собрались у храма Рождества Пресвятой Богородицы в центре города.

В холодный и пасмурный день к храму пришли жители Северной Осетии, сотрудники МЧС, кадеты, школьники, просто неравнодушные. Многие люди были в черной, траурной одежде. В руках они держали красные гвоздики, розы и белые хризантемы. Огромные охапки цветов и скромные букеты возлагали к памятнику жертв трагедии в Беслане. В небо, которое сегодня серое и мрачное, выпустили белые шары по числу погибших. Состоялась минута молчания и потом начался перезвон колоколов, продолжавшийся несколько минут. Собравшиеся вспомнить погибших говорили, что трагедия навсегда останется в их сердцах, а вина за смерти детей, их родных и близких тяжелым грузом будет лежать на организаторах нападения на школу и ответственных за произошедшее. Акция памяти проходила при усиленных мерах безопасности. Место ее проведения огородили, в оцеплении дежурили силовики. Рядом стояла скорая помощь медицины катастроф.

Долгое время после окончания акции люди не расходились и стояли у памятника.