Российские власти вводят особый налоговый режим на Курильских островах. Президент Владимир Путин сказал, что он будет действовать не только для российских, но и для зарубежных компаний.

Владимир Путин также сказал сегодня, что Москва заинтересована в мирном договоре с Японией. Однако Токио не раз менял свою позицию, добавил президент. Главное для российской стороны – получить гарантии безопасности.

Мирного договора между Россией и Японией нет уже более 70-ти лет. Камнем преткновения остается территориальный вопрос, который касается островов Курильской гряды.