Российские власти вводят особый налоговый режим на Курильских островах. Президент Владимир Путин сказал, что он будет действовать не только для российских, но и для зарубежных компаний.
Владимир Путин также сказал сегодня, что Москва заинтересована в мирном договоре с Японией. Однако Токио не раз менял свою позицию, добавил президент. Главное для российской стороны – получить гарантии безопасности.
Мирного договора между Россией и Японией нет уже более 70-ти лет. Камнем преткновения остается территориальный вопрос, который касается островов Курильской гряды.
Российские власти вводят особый налоговый режим на Курильских островах
Российские власти вводят особый налоговый режим на Курильских островах. Президент Владимир Путин сказал, что он будет действовать не только для российских, но и для зарубежных компаний.