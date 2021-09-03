«Новая газета» пишет о том, как на предстоящих выборах в Королеве готовят фальсификации в пользу партии власти

В подмосковном Королёве как утверждает «Новая газета», провели секретное совещание, на котором решалось, кто и с каким результатам победит на выборах в городе. В распоряжении издания оказалась аудиозапись встречи с целью обеспечить победу единороссов на думских выборах и выборах другого уровня.

Задачу по количеству голосов за определённых кандидатов председателям участковых избирательных комиссий ставит, как предполагает Новая газета советник главы Королёва. На голос Жанны Прокофьевой похож тот, что звучит на аудиозаписи. Её передал журналистам издания один из участников совещания. Несколько собеседников независимо друг от друга подтвердили, очень похоже на Прокофьеву. На секретном инструктаже его куратор говорит: конкретной партии нужен результат 42-45 процентов по партийному списку. По её словам задачу якобы поставило главное управление территориальной политики Московской области. Названия партии куратор тренинга не уточняет, но то, что речь идёт о Единой России, судя по аудиозаписи, сомнений не вызывает. Предположительно советник главы Королёва требует сделать так, чтобы всё прошло чисто, без замечаний, жалоб и нарушений избирательного законодательства. В ходе совещания не раз заходит речь о неких услугах, которые нужно оказать той самой партии, а в день выборов о явке на определенный час проинформировать о ней «Единую Россию». Ведущая тренинга спрашивает глав избиркомов, знают ли они фамилии кандидатов по двум одномандатным округам. Потом ставит их в известность, что это кандидаты-единороссы, один идёт в Госдуму, второй в подмосковный парламент. Насчёт наблюдателей от других партий человек с голосом, похожим на Прокофьеву, просит глав избиркомов не волноваться.

В инструктаже участвовали двое мужчин, имена и отчества которых совпадают с теми, кто работает заместителями главы Королёва. Новая газета передала запись в Центризбирком и ждёт реакции председателя Эллы Памфиловой. Впрочем, ни она, ни другие члены ЦИК по поводу истории с возможными фальсификациями выборов в Королёве пока не высказались.

В Центральной избирательной комиссии пока не получали аудиозапись совещания по фальсификациям на выборах в Королеве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. «Пока у меня нет информации о получении [аудиозаписи]. Я по крайней мере у себя этой жалобы не видел. <...> Я уверен, что вряд ли это проводилось на площадке избирательной комиссии. Абсолютно точно там не было никого из областной избирательной комиссии. <...> Если это нарушение было со стороны администрации, то, я уверен, что губернатор Московской области, он всегда жестко по этому поводу поступает. Я думаю, и в этом случае также будет. Если там было какое-то нарушение и превышение должностных полномочий. Андрей Юрьевич Воробьев всегда, мне кажется, даже излишне жестко поступает в этой части. Со стороны комиссии если были какие-то нарушения, значит они ответят по тому закону, который регулирует деятельность избирательной системы», — сказал он. Булаев отметил, что находится на работе и еще не читал статьи в «Новой газете».

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин сказал нам, что попытки фальсификации выборов путем подмены листов в списках избирателей, о которых рассказала Новая газета, уже использовались ранее. Российские власти считают движение «Голос» иностранным агентом. По словам Бузина, такие попытки фальсификации используются в первую очередь для того, чтобы увеличить показатели явки.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что в Москве и некоторых крупных городах трудно фальсифицировать результаты выборов, чего не скажешь о небольших городах типа подмосковного Королева. «Впервые за 20 лет официальная социология показывают снижение рейтинга «Единой России». Если вдруг выясняется, что даже Путин пришел поделиться своим рейтингом с «Единой Россией», и это не сработало, это крайне опасный знак, что тефлоновый рейтинг Путина, отблеском которого он может поддерживать «Единую Россию», перестает функционировать. Здесь во весь рост поднимается кошмар 2024 года. Если на этих выборах «Единая Россия» выступит недостаточно убедительно или слишком скандально, это будет означать, что в Кремле что-то шатается. Те люди, которые сейчас смело фальсифицируют, начнут ерзать и сомневаться. По мнению Орешкина, для Кремля катастрофически важно обеспечить убедительную и, с их точки зрения, легитимную, то есть без сомнений, победу «Единой России». Все для этого и делается: важно, чтобы там было 66% кровь из носу».