В Турции с 6-го сентября вводятся новые антикоронавирусные ограничения. Эти меры не коснутся россиян, которые приезжают в страну с туристическими целями, – разъяснили в турецком посольстве в Москве. В Турции в последнее время регистрируется в среднем около 20 тысяч случаев коронавируса в сутки.