В России, по официальным данным, за сутки выявлено более 18800 заразившихся коронавирусом. Умерли 799 человек. Министерство здравоохранения сообщает, что в стране от коронавируса привиты более 45 миллионов человек. Власти утверждают, что все регионы обеспечены достаточным количеством вакцины.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 90 миллионов россиян. Правительство рассчитывает, что этот показатель будет достигнут уже осенью.