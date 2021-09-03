Бизнес на Курилах на 10 лет освободят от ключевых налогов. Речь идет о налогах на прибыль, имущество, земельном и транспортном. Об этом объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что воспользоваться таким налоговым режимом смогут компании, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах. По словам президента, на налоговые послабления смогут рассчитывать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, прежде всего, японские.