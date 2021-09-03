В Центризбиркоме пока не получали аудиозапись совещания по думским выборам в подмосковном Королеве. Информацию о возможных фальсификациях опубликовала «Новая газета». Это инструктаж по проведению выборов в Госдуму и Мособлдуму, в ходе которого представитель городской администрации ставила задачу обеспечить победу кандидатов от «Единой России». «Новая» направила аудиозапись и запрос от редакции в ЦИК.