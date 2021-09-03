Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах, – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, предложения носят конструктивный характер. Ранее главные редакторы двух десятков российских СМИ предложили 12 поправок в закон об иноагентах. В частности, они предлагают наделять таким статусом только по решению суда и аннулировать нынешний список.
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