Мэр Москвы Сергей Собянин зарегистрировался для участия в электронном голосования на предстоящих выборах. Городской глава считает именно этот способ исполнения гражданского долга самым быстрым, удобным и надежным. Об этом он написал в своем блоге. В период не закончившейся пандемии такой вариант еще и самый безопасный. Сделав два-три клика, не выходя из дома, можно отдать свой голос за любого кандидата. По словам мэра, такое же решение, как и он приняли полтора миллиона москвичей. Возможно ему способствовала лотерея, объявленная городскими властями. За регистрацию на страничке голосования на портале мос.ру можно выиграть ценный приз. Впрочем, в СМИ появлялись неоднократные сообщения о том, что бюджетников настойчиво убеждают или даже заставляют регистрироваться. О недопустимости подобной практики заявили и в общественной комиссии по наблюдении за выборами.

Выборы в Государственную Думу, довыборы в Мосгордуму, а также голосования по кандидатурам муниципальных депутатов пройдут в столице с 17 по 19 сентября.