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13:06, 03 сентября 2021

Движение «Талибан» отложило на завтра объявление состава нового правительства

Задержка, по словам осведомлённых источников, может быть вызвана разногласиями между лидерами боевиков.

Состав нового правительства Афганистана талибы сначала хотели объявить сразу после пятничной молитвы, однако теперь о том, кто возглавит ключевые посты, станет известно в лучшем случае только завтра. Об этом сообщает агентство Reuters. Немного раньше представитель талибов назвал слухами информацию в СМИ о том, что новый состав правительства назовут сегодня. Противоречия между «Талибаном» и группировкой «Сеть Хаккани», которая поддерживает движение талибов, могут быть одной из причин задержки, рассказал РИА «Новости» источник, близкий к боевикам. Отметим, обе группировки в России признаны террористическими и запрещены. По данным западных СМИ, правительство скорее всего возглавит лидер политического крыла талибов Абдул Гани Барадар. Другие ключевые посты, в том числе министров иностранных дел и обороны займут лидеры талибов или сыновья основателей движения. Напомню, что после взятия Кабула и захвата власти в Афганистане в середине августа талибы обещали, что в правительство помимо них войдут представители других политических сил.

Верховным духовным лидером Афганистана станет руководитель «Талибана» Хибатулла Ахундзада. Боевики на этой неделе объявили о планах создать систему правления в стране по образцу той, что действует в Иране.


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