Злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета в новозеландском Окленде. Несколько человек получили ранения. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн называет случившееся терактом.

Нападавший был застрелен полицейскими. По предварительной информации, он был сторонником радикальных исламистов, уже оказывался в поле зрения спецслужб. В Новую Зеландию нападавший приехал 10 лет назад из Южной Азии.