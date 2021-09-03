Владимир Путин заверил, что его не задело уточнение от школьника в беседе на историческую тему. Президент подчеркнул сегодня, что его даже обрадовало замечание, поскольку молодежь хорошо знает историю отечества.

В минувшую среду ученик воркутинской школы Никанор Толстых поправил главу государства, который ошибочно назвал русско-шведскую войну Семилетней, а не Северной. Позже директор школы назвала поступок ученика наглостью. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с ней не согласился и выразил надежду, что ребенку за этот поступок ничего не будет.