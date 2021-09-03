Алексею Навальному присудили немецкую премию в области СМИ, а также лауреатом стала одна из его структур. Как сказали представители премии М100 Media Award, своим решением они подчеркнули важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом, а также справедливого правосудия и прав человека. Церемония пройдет в начале октября в Германии.

Алексей Навальный с начала года находится в колонии во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.