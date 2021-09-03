Афганские талибы отложили до субботы объявление состава нового правительства, – передает агентство Франс Пресс. Ожидалось, что о новых министрах будет объявлено уже сегодня. По словам агентства Reuters, заминка связана с тем, что группировка «Талибан» не может договориться с одной из союзнических организаций. О причинах разногласий пока не сообщается. Между тем, ранее пресса писала, что основные посты в правительстве займут представители талибов, в то время как ранее члены движения утверждали, что в кабинет министров войдут и представители других сил.

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.