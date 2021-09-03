Путин: Мы не исключаем возможности проведения новой Олимпиады в России

Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад в РФ, в том числе на Дальнем Востоке, заявил Путин. Он выразил надежду, что олимпийские принципы не будут извращаться, в том числе политизацией этой темы. Полноценное участие РФ в крупных международных соревнованиях зависит не от Москвы, а от тех, кто политизирует спорт, добавил президент РФ, выступая на Восточном экономическом форуме.