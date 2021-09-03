Неудачей закончился запуск ракеты частной компании Firefly Aerospace

Ракета оторвалась от Земли на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии провела в воздухе 2,5 минуты. Затем она сошла с траектории и взорвалась. В компании пояснили, что в ходе полета возникла аномальная ситуация в первой ступени ракеты. Окончательные выводы о причинах неудачи будут сделаны после изучения всей полноты информации. Несколько позже РИА «Новости» со ссылкой на сайт базы военных сообщили о том, что полет был завершен силами ВВС США. Задачей пуска была доставка на низкую околоземную орбиту грузов весом 93 килограмма. В перспективе создатели планируют выводить в околоземное пространство, на высоту от 300 до 500 километров грузы массой до 630 килограммов.

Firefly Aerospace рассчитывает занять нишу на быстро растущем рынке небольших спутников.