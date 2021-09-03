Роскомнадзор заблокировал еще несколько VPN-сервисов (эта технология используется для обхода блокировок сайтов).

В черный список внесли VPN Unlimited и еще пять сервисов. Свои действия регулятор традиционно обосновывает тем, что с помощью таких сервисов пользователи получают доступ к детской порнографии, информации о наркотиках и суицидальному контенту. Тем не менее, за последние годы многие пользователи Рунета привыкли пользоваться теми или иными VPN для доступа к сайтам политической направленности (или к мессенджеру Телеграм в период его блокировки).

Совсем недавно Роскомнадзор запретил разработчикам браузера Opera встраивать в него функцию VPN для пользователей на территории России. Также в ведомстве предупредили, что могут заблокировать еще 4 популярных VPN-сервиса (например широко известный Tunnelbear). Однако эти 4 сервиса часто используют в работе банки. Поэтому регулятор запросил у них информацию об этом, чтобы предусмотреть для них исключения и не спровоцировать сбои в работе их компьютерных систем.

С 2016-го года по инициативе Роскомнадзора также введены штрафы за публичное информирование о способах обхода блокировок сайтов.