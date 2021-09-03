«Новая газета» направила в ЦИК аудиозапись, на котором предположительно обсуждают фальсификацию выборов в Королеве

«Новая газета» направила в Центризбирком аудиозапись совещания, на котором предположительно обсуждают фальсификацию выборов в подмосковном Королеве. В комиссии пока не комментируют эту публикацию. Как следует из тех отрывков, которые «Новая» разместила на своем сайте, сотрудников участковых избирательных комиссий инструктировали, как именно они должны обеспечить победу кандидатов от «Единой России».

Политолог Дмитрий Орешкин сказал сегодня в эфире «Эха», что в Москве и других крупных городах трудно подтасовать результаты выборов, легче действовать в небольших населенных пунктах, типа того же Королева. По мнению Орешкина, сейчас Кремлю важно обеспечить убедительную и с точки зрения властей легитимную победу «Единой России».