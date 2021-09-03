В России пятый день подряд регистрируется менее 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России пятый день подряд регистрируется менее 19-ти тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В то же время, по данным оперативного штаба, со вчерашнего дня было зафиксировано почти 800 смертей от это инфекции. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве и Петербурге, на третьем месте Московская область.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова надеется, что уже этой осенью удастся достичь в России коллективного иммунитета к коронавирусу. Голикова не стала уточнять, сколько сейчас в России переболевших коронавирусом. По официальным данным, эта цифра приближается к 7 миллионам, однако некоторые специалисты говорят, что на самом деле она намного выше.