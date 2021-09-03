Путин назвал уход США из Афганистана катастрофой

Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Афганистане катастрофической, заявил, что за безопасность в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. «Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы «оттоптаться» на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков», — сказал Путин в пятницу, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Дальневосточного экономического форума.