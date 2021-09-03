Афганские талибы сегодня должны назвать состав нового правительства страны. Между тем источники агентства РИА «Новости» утверждают, что эта процедура задерживается из-за разногласий с одним из ближайших союзников «Талибана». По данным агентства Reuters, возглавит кабинет министров глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Также сообщалось, что ключевые посты займут члены движения, а верховным лидером Афганистана станет глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.