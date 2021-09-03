Российские власти освободят компании, зарегистрированные на Курильских островах, от большей части налогов на 10 лет. Воспользоваться этой льготой смогут как отечественные, так и иностранные инвесторы, – сказал сегодня президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что предприятия должны быть не просто зарегистрированы в регионе, но и действительно работать на островах, возводить здания и нанимать сотрудников. Им снизят страховые взносы и введут таможенные льготы. Кроме того, объявил сегодня президент, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной экономической зоны.