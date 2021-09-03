«Норильский никель» планирует обсудить мировое соглашение с Росрыболовством по иску почти на 60 миллиардов рублей. В этой связи Арбитражный суд Красноярского края перенес на 2 месяца заседание по этому делу. Теперь у сторон есть 60 дней для переговоров. Российское агентство по рыболовству требует от компании возместить ущерб биоресурсам из-за разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ в прошлом году. До этого суд уже удовлетворил иск Росприроднадзора к компании почти на 150 миллиардов рублей.
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