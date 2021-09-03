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11:31, 03 сентября 2021

В российском правительстве рассчитывают, что страна достигнет коллективного иммунитета от коронавируса уже осенью

В российском правительстве рассчитывают, что страна достигнет коллективного иммунитета от коронавируса уже осенью. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для этого необходимо вакцинировать 90 миллионов человек. Уже почти 45 миллионов граждан получили первый компонент препарата и 38,5 миллионов сделали обе прививки.

Накануне чиновники предупреждали, что осенью России может грозить новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В этой связи они призывали граждан сделать прививку не только от этой инфекции, но и от гриппа.


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