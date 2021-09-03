Путин: Рассчитываю, что рано или поздно в полном масштабе восстановим отношения с Украиной

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе.

«Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Так он ответил на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины.