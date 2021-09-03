Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило Virgin Galactic запускать свои космические аппараты

Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило компании Virgin Galactic запускать свои космические аппараты. Власти разбираются с инцидентом во время июльского полета, в котором участвовал основатель компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Ранее журнал The New Yorker написал, что в ходе полета корабль отклонился от заданной траектории и вышел за пределы отведенного ему воздушного коридора. По этой причине возник риск, что аппарат с пассажирами на борту не долетит до запланированного места посадки. В руководстве Virgin Galactic эту информацию отрицают.