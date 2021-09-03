Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило Virgin Galactic запускать свои космические аппараты

Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило компании Virgin Galactic запускать свои космические аппараты. Власти разбираются с инцидентом во время июльского полета, в котором участвовал основатель компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Ранее журнал The New Yorker написал, что в ходе полета корабль отклонился от заданной траектории и вышел за пределы отведенного ему воздушного коридора. По этой причине возник риск, что аппарат с пассажирами на борту не долетит до запланированного места посадки. В руководстве Virgin Galactic эту информацию отрицают.
Самое обсуждаемое
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»