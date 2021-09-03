Минздрав Аргентины указал в отчете, что побочные эффекты от вакцины «Спутник V» отмечены у менее 1% привитых

Министерство здравоохранения Аргентины указало в отчете, что побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V» отмечены у менее 1% привитых.

Тяжелые случаи последствий после вакцинации исчисляются единицами. Так при использовании «Спутника V» это 75 на 100 тысяч введенных доз. Всего в Аргентине этой российской вакциной привили более 11 миллионов человек. Информация основана на сведениях, которые поступили в национальную систему здравоохранения страны до 31 июля. Из нее следует, что более 38 тысяч побочных эффектов Минздрав расценил, как нетяжелые. К ним относят головную и мышечную боль, боли в суставах, повышенную температуру и боль в месте укола.

В отчете говорится, что тяжелые последствия от признанной в Евросоюзе и в ряде других стран AstraZeneca встречаются в 47 случаях из 100 тысяч, а от вакцины китайского производства Sinopharm — в 15. При этом авторы документа отмечают, что российский «Спутник V» стал первой используемой вакциной в Аргентине, а в самом начале проведения исследований чувствительность системы наблюдения за побочными эффектами была намного выше, чем, когда начали применять и другие вакцины.

Всего в Аргентине введено свыше 32 миллионов доз различных вакцин.