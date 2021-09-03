Российский президент заверяет, что Москва стремится заключить мирный договор с Японией. Проблема только в позиции второй стороны, – сказал сегодня Владимир Путин.

Мирного договора между Россией и Японией нет уже более 70 лет. Камнем преткновения остается территориальный вопрос, который касается островов Курильской гряды.