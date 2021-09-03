Арест в Ростове-на Дону активистки Насибян, имеющей трехлетнего ребенка, является нарушением закона – адвокат

Арест в Ростове-на Дону активистки Беллы Насибян, имеющей трехлетнего ребенка, является нарушением закона. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Беллы Насибян Сергей Ковалевич. «Судья вынесла 5 суток ареста: это явная судебная ошибка, так как в кодексе административных нарушений существует императивный запрет, не предполагающий альтернатив, где написано, что женщина, имеющая ребенка до 14 лет, к ней арест не применим. Судья этого не знать не может. Предположу, что это был реальный заказ, направленный на устрашение граждан Российской Федерации. Она сейчас находится под арестом. Мною была подана жалоба в Ростовский областной суд, мы надеемся, что это безобразие пресечет суд», — сказал он.

Адвокат добавил, что суд арестовал Насибян из-за ролика, размещенного ею в соцсетях. По словам адвоката, во время поездки в автобусе активистка сняла стенд с объявлениями на остановке, где располагались предвыборные плакаты с кандидатами в депутаты Госдумы.

«Ее интересовал Рябчук Александр, учитель года, достаточно известная личность, она состоит волонтером в его штабе, он зарегистрирован в кандидаты в депутаты Государственной Думы. Она размещает маленький видеоролик и пишет пост: «Наш», и ставит сердце. Естественно, любому человеку понятно, что это «наш любимый кандидат». Сотрудники центры борьбы с экстремизмом изучают это оперативно: это было 29 августа, а уже 2 сентября дело было в суде. Их не интересует Рябчук, их интересует то, что там на этом же стенде находилась маленькая листовка с рекламой «Умного голосования». Их мнение удивительное, что «вы сделали с целью поместить рекламу «Умного голосования», они связывают это с личностью Навального и ФБК*. Она к этой листовке не имеет никакого отношения, в суде она заявила, что ей неизвестно, что такое «Умное голосование». Речь об «Умном голосовании», о Навальном, ФБК* в этом ролике не шла», — заключил он.

Адвокат подчеркнул, что Белла Насибян является матерью-одиночкой, она была задержана по дороге из детского сада, куда она отводила трехлетнего ребенка. По его словам, для задержания активистки было задействовано 10 сотрудников правоохранительных органов.

*— признан в России иноагентом и экстремистской организацией