В Москве прощаются с известным журналистом-международником Всеволодом Овчинниковым. Он скончался на 95-м году жизни. Церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Овчинников много лет проработал корреспондентом в Китае и Японии. Он выпустил более 20 книг.