Суд в Челябинске назначил пенсионерке компенсацию в 60 тыс. рубл. из-за преследования по делу об оправдании терроризма

Суд в Челябинске назначил местной пенсионерке компенсацию в 60 тысяч рублей из-за преследования по делу об оправдании терроризма. Жительница города Галина Горина разместила два года назад у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию о взрыве возле архангельского управления ФСБ со своим комментарием. Расследование длилось почти полгода. Однако сотрудники СК пришли к выводу, что пенсионерка не выражала своего отношения к событию, – пишет интернет-издание «Медиазона».
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