Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало новый отчет о побочных эффектах российской вакцины «Спутник V». Он был подготовлен после того, как в республике ввели уже более 11 миллионов доз. Согласно документу, серьезные побочные последствия от препарата наблюдается меньше, чем в 1% случаев. В тяжелой форме прививка переносится вообще единицами. Отчеты аргентинского Минздрава, по словам специалистов, остаются важным источником информации, в том числе и для россиян, поскольку российские власти данных о побочных эффектах «Спутника» еще не публиковали.