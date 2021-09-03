Владимир Путин считает нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией

При этом, по словам российского президента, Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио. Проблема, по мнению Путина, в том, что другая сторона меняла свою позицию. Президент заверил, что новые положения в Конституции не отменяют заинтересованности России в урегулировании отношений. При этом необходимо учитывать реальную ситуацию и добиваться гарантий того, что другая сторона не будет размещать американские ракетные системы. Пока российская сторона не получала от Японии ответов на вопросы в области безопасности.

Мирного договора между Россией и Японией нет уже более 70 лет. Камнем преткновения остается территориальный вопрос, который касается островов Курильской гряды.