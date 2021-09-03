Роскомнадзор ограничил работу еще шести сервисов, которые помогали пользователям обходить блокировки в интернете. Все эти ресурсы, как сказали в ведомстве, нарушают российское законодательство, поскольку позволяют получать доступ к запрещенной информации. До этого Роскомнадзор ограничивал работу только двух подобных сайтов, один из которых обслуживал норвежский браузер Opera.