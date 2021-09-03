Роскомнадзор ограничил работу еще шести сервисов, которые помогали пользователям обходить блокировки в интернете. Все эти ресурсы, как сказали в ведомстве, нарушают российское законодательство, поскольку позволяют получать доступ к запрещенной информации. До этого Роскомнадзор ограничивал работу только двух подобных сайтов, один из которых обслуживал норвежский браузер Opera.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»