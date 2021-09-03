Глава Сбербанка Герман Греф предупреждает о возможном резком снижении доходов россиян в ближайшие годы. Причина в так называемом глобальном энергопереходе, когда мировая экономика будет стремиться к снижению потребления традиционного топлива и развивать альтернативную энергетику.

Возможные потери для энергетического экспорта России, по оценке аналитиков Сбербанка, к 2035-му году могут составить почти 200 миллиардов долларов.