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10:06, 03 сентября 2021

Издание The Bell привлекло к расследованию хакерской атаки компанию, которая занимается вопросами кибербезопасности

Интернет-издание The Bell привлекло к расследованию хакерской атаки компанию, которая занимается вопросами кибербезопасности, Group IB. Накануне редакцию сообщила о том, что неизвестные злоумышленники организовали рассылку по электронной почте, в которой содержался призыв бойкотировать думские выборы. До этого атаке подвергся сайт The Bell. Между тем, уже спустя несколько часов после этого инцидента на государственном телеканале «Россия 24» вышел сюжет, где выражалось сомнение во взломе почты.

Ранее издание The Bell также сообщало о том, что неизвестные пытались получить сведения о звонках и переписке одного из их журналистов.


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