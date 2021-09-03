Почти полтора миллиона москвичей зарегистрировались на электронное голосование, – сказал Собянин

Почти полтора миллиона москвичей зарегистрировались на электронное голосование, – сказал мэр Сергей Собянин. Он добавил, что сам также записался и намерен проголосовать дистанционно. По мнению столичного руководителя, это более быстрый и удобный способ по сравнению с традиционным, а также наиболее безопасный в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что некоторых бюджетников принуждают регистрироваться на электронное голосование. В общественном штабе по наблюдению за выборами заверили, что отслеживают все подобные сообщения. По фактам нарушения избирательных прав будут приниматься меры.

Голосование на думских выборах пройдет с 17-го по 19 сентября. В Москве состоятся также довыборы в Мосгордуму.