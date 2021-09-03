«Новая газета» передала в ЦИК аудиозапись, где речь идет о распределении результатов на выборах в Королеве

«Новая газета» передала в Центризбирком аудиозапись, где речь идет о распределении результатов на выборах в подмосковном городе Королеве. Ответа от ЦИК пока не поступало.

Вопрос обсуждался на совещании с участием руководителей избирательных комиссий, которым объясняли по каким технологиям и схемам необходимо фальсифицировать голоса, пишет «Новая газета». По ее информации, председатель одного из избиркомов давала указания, как действовать, чтобы не попасться на подлоге при наличии видеонаблюдения на избирательных участках. Аудиозапись сделал и предоставил журналистам один из присутствующих на заседании. На ней, в частности, речь идет о необходимости избиркомам обеспечить указанный результат по партийным спискам — это 42–45%. Название партии, которая должна набрать столько голосов избирателей, не обозначается. Однако в ходе семинара неоднократно подчеркивалось, что в день выборов о явке на определенный час нужно информировать не только территориальные избирательные комиссии, но и партию «Единая Россия», пишет «Новая газета». Согласно исследованию издания, голос проводившей инструктаж очень похожим на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой.

Власти Королева и представители местных избирательных комиссий пока не прокомментировали содержание распространенной аудиозаписи.