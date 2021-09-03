До 45 человек, по данным телеканала CNN, выросло число жертв урагана «Ида» в США. Сильнее всего пострадал северо-восток страны. Ослабшая до тропического шторма Ида добралась до Нью-Йорка и Нью-Джерси, куда принесла исторический потоп — проливной дождь превратил улицы и платформы метро в реки. Спасатели на лодках доставали людей с крыш автомобилей. Сотни людей были эвакуированы из поездов и метро. Восемь линий метро были полностью остановлены. Затопило нижний этаж и багажный отсек аэропорта Ньюарка — несколько часов аэропорт не работал. В городе Нью-Йорке жертвами затоплений стали 13 человек, большинство из них в Квинс (несколько человек утонуло в подвальных квартирах). Нью-Джерси сообщает о 23 жертвах, Пенсильвания о четверых погибших, в Коннектикуте погиб 1 человек.

Дождь в Нью-Йорке был настолько экстремальным, что впервые в истории город выпустил чрезвычайное предупреждение в связи с ливневыми паводками. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси подчеркнули в своих выступлениях роль изменения климата в беспрецедентном шторме.

Белый дом уже пообещал помочь пострадавшим от урагана штатам.