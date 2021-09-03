Американский марсоход Perseverance со второй попытки смог взять пробу горной породы красной планеты. Как сообщили в NASA, неповрежденный образец уже находится в резервуаре. Теперь они рассчитывают получить новые снимки для окончательного подтверждения успешного завершения операции. Первая попытка в начале августа завершилась провалом. Как говорят специалисты, под воздействием дрели образец раскрошился в пыль. Собранные марсоходом материалы должны будут доставить на Землю будущей совместной миссией NASA и Европейского космического агентства.