В Приморском крае построят новый город

Его решено назвать «Спутник». Он будет располагаться в 30 километрах от Владивостока. Соглашение о строительстве было подписано сегодня на Восточном экономическом форуме. В правительстве говорят, что на первом этапе в Спутнике будет проживать до 50 тысяч человек. В окончательном виде он рассчитан на проживание 300 тысяч.

Между тем, вице-премьер Марат Хуснуллин заметил сегодня, что считает экономически нецелесообразным строительство новых городов. Вместо этого он предложил приводить в порядок существующие территории, – передает агентство «Интерфакс».