В России возник дефицит жизненно важного лекарства от детской эпилепсии, – пишет газета РБК. На проблему обратили внимание два благотворительных фонда. Кроме того, родители жалуются на отсутствие еще ряда препаратов, в том числе тех, которые не имеют регистрации в стране. При этом врачи предупреждают, что замена одного лекарства каким-либо аналогом или приостановка его приема грозит ухудшением состояния ребенка. В Министерстве промышленности заверили, что сейчас принимают необходимые меры для оперативного ввоза препарата. Там объяснили перебои задержкой с перерегистрацией этого средства.
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