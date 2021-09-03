Доходы россиян могут резко упасть в ближайшие годы, – предупреждает глава Сбербанка Герман Греф. Всему виной так называемый глобальный энергопереход – снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. По оценке аналитиков Сбербанка, возможные потери для энергетического экспорта России от этих процессов к 2035-му году могут составить почти 200 миллиардов долларов, а к середине столетия ожидается резкое падение добычи газа, нефти и угля.
Самое обсуждаемое
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»