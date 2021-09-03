Доходы россиян могут резко упасть в ближайшие годы, – предупреждает глава Сбербанка Герман Греф. Всему виной так называемый глобальный энергопереход – снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. По оценке аналитиков Сбербанка, возможные потери для энергетического экспорта России от этих процессов к 2035-му году могут составить почти 200 миллиардов долларов, а к середине столетия ожидается резкое падение добычи газа, нефти и угля.