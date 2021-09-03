«Новая газета» утверждает, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись совещания о фальсификации выборов в Королеве

«Новая газета» утверждает, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись совещания о фальсификации выборов в подмосковном Королеве. Издание опубликовало несколько фрагментов. Как утверждает газета, на записи куратор разъясняет руководителям участковых избирательных комиссий технологию кражи голосов избирателей, а также рассказывает, что делать, чтобы не попасться на подлоге. Голос человека, который инструктирует, по некоторым данным, может принадлежать советнику главы Королева Жанне Прокофьевой.

Запись совещания и официальный запрос уже направлены в Центральную избирательную комиссию. Комментариев ЦИКа, а также ее руководителя Эллы Памфиловой пока не поступало.