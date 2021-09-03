До 45 человек выросло число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США. Стихия принесла с собой проливные дожди. Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Как передает телеканал CNN, также погибшие есть в штате Пенсильвания. В Нью-Йорке затопило улицы, несколько станций метро. Возникли перебои в работе городских аэропортов. Федеральные власти уже распорядились выделить помощь штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси.