Британский монетный двор выпускает серию коллекционных монет, посвященную Винни-Пуху. Она приурочена к 95-летию со дня первой публикации сказки Александра Милна. Изображения на монетах будут основаны на рисунках к первому изданию книги. Монеты, на которых будут отчеканены изображения всех главных героев сказки, поступят в продажу к концу года.

Монетный двор уже выпускал серии, посвященные Алисе в стране чудес, Гарри Поттеру и ряду других сказочных персонажей.