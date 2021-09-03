Историк Прудовский подал иск в Верховный суд, чтобы рассекретить фамилии чекистов, которые участвовали в репрессиях

Историк Сергей Прудовский подал иск в Верховный суд с тем, чтобы он рассекретил фамилии сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях в сталинский период.

Историк, который сейчас занимается делом о расстреле сотрудниками НКВД жителей Харбина и рабочих Китайско-Восточной железной дороги в 37-38-м годах как японских шпионов, запросил у ФСБ дело одной из жертв операции. В документах были вымараны фамилии, должности и подписи чекистов. Иск Сергея Прудовского в Мосгорсуде потерпел неудачу. Он отказался рассекретить имена чекистов и не стал исследовать, обвинялись ли они в преступлениях, рассказал историк газете «Коммерсантъ». Он отметил, что конкретных сотрудников НКВД затем осудили и расстреляли, а позже признали не подлежащими реабилитации. Представители ФСБ уверяли суд: данные, которые хочет истец, попадают под понятие гостайны на основании президентского указа 95-го года и схожего приказа ФСБ. В ответ Прудовский подал иск в Верховный суд. Он настаивает: советских чекистов нельзя считать российскими контрразведчиками. В Международном «Мемориале», который представляет интересы истца, полагают, что указ Бориса Ельцина касался только нынешних сотрудников спецслужбы, а суды теперь распространяют его действие на НКВД. В правозащитной организации, признанной в России иноагентом, подчеркнули: при Ельцине активно рассекречивали документы о терроре, а действия чекистов признавали однозначно преступными.

Имена и фамилии многих сотрудников НКВД, как отмечают специалисты, не являются тайной для исследователей. Эти сведения можно в том числе получить в Госархиве.