США к сегодняшнему дню должны были покинуть более двух десятков российских дипломатов. Отношения между двумя странами начали ухудшаться с весны.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в начале августа, что американские власти попросили 24 российских сотрудников посольства покинуть страну 3 сентября — когда истекает срок действия их виз. Антонов не сказал, стало ли это решение ответным шагом на конкретные действия со стороны России, но заявил, что почти все дипломаты покинут США без замены, «потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз». Представитель Госдепартамента Нед Прайс не оспаривал тот факт, что российским дипломатам придется покинуть США, но назвал характеристику ситуации послом Антоновым неточной — в том, что россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года «нет ничего нового», заявил Прайс. По его словам, каждая такая заявка рассматривается в индивидуальном порядке, и для ее подачи необходимо покинуть США.

Российские власти ранее запретили посольству США в Москве нанимать на работу граждан России. Это было сделано по новому закону о недружественных странах. В результате дипмиссия была вынуждена уволить почти 200 сотрудников и приостановить выдачу большинства виз.